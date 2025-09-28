Publicación: domingo 28 de septiembre de 2025

Pese a todo el sufrimiento de Sergio Ramos, Rayados venció a Santos Laguna

Mínimamente, Monterrey le pudo dar la vuelta a la derrota contra Toluca

Con un solitario gol de Lucas Ocampos, el Monterrey venció 1-0 a Santos Laguna y tímidamente cambió la página después de lo que fue la humillante derrota de media semana contra el Toluca.

El marcador pudo ser diferente, pero el arbitraje le anuló dos goles de cabeza a Sergio Ramos, el primero por un fuera de lugar milimétrico y el segundo por una supuesta falta, por demás dudosa al rematar el balón. Una lástima para el español, que no pudo sacudirse su penal fallado en el juego anterior.

Pero las calamidades del español no terminaron ahí, pues terminó el partido con un vendaje en la cabeza tras la patada que recibió por parte de Anthony Lozano (90’+5), quien al momento de querer despejar el balón hizo contacto con la frente del español (accidental) y le provocó un corte en la frente.

Por cierto, fue la primera titularidad de Anthony Martial, pero no tuvo mucha trascendencia en este encuentro.

Con este resultado, el equipo regio llegó a 25 puntos y comparte el liderato con el Toluca (que derrotó al Mazatlán), a reserva de lo que haga el Cruz Azul, que con un partido menos tiene 24 unidades.

Le robaron dos goles a Sergio Ramos en la Liga MX

Tras fallar un penal la jornada pasada, ahora le anularon dos goles a Sergio Ramos en la Liga MX.
A los 8 minutos del partido, el asistente advirtió un fuera de lugar milimétrico.
Y al 57', cuando había anotado con otro cabezazo, se sancionó falta.
Su primer tanto fue anulado por los vectores, pero el segundo, por una decisión
Ramos esperaba reencontrarse con el gol tra su penal fallado ante Toluca la jornada pasada.
Y aunque el arbitraje lo evitó, el menos Monterrey se puso adelante con gol de Lucas Ocampos al 36'.
