Pese a todo el sufrimiento de Sergio Ramos, Rayados venció a Santos Laguna

Con un solitario gol de Lucas Ocampos, el Monterrey venció 1-0 a Santos Laguna y tímidamente cambió la página después de lo que fue la humillante derrota de media semana contra el Toluca.

El marcador pudo ser diferente, pero el arbitraje le anuló dos goles de cabeza a Sergio Ramos, el primero por un fuera de lugar milimétrico y el segundo por una supuesta falta, por demás dudosa al rematar el balón. Una lástima para el español, que no pudo sacudirse su penal fallado en el juego anterior.

Pero las calamidades del español no terminaron ahí, pues terminó el partido con un vendaje en la cabeza tras la patada que recibió por parte de Anthony Lozano (90’+5), quien al momento de querer despejar el balón hizo contacto con la frente del español (accidental) y le provocó un corte en la frente.

Por cierto, fue la primera titularidad de Anthony Martial, pero no tuvo mucha trascendencia en este encuentro.

Con este resultado, el equipo regio llegó a 25 puntos y comparte el liderato con el Toluca (que derrotó al Mazatlán), a reserva de lo que haga el Cruz Azul, que con un partido menos tiene 24 unidades.