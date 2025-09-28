Toluca ganando y Paulinho anotando, la nueva tradición de la Liga MX

EFE

El Toluca, actual campeón del futbol mexicano, se confirmó como el mejor equipo del país al derrotar por 3-1 al Mazatlán y saltar al primer lugar del torneo Apertura 2025, a reserva de lo que haga el Cruz Azul.

Héctor Herrera, el uruguayo Bruno Méndez y el portugués Paulinho convirtieron por los Diablos del entrenador argentino Antonio Mohamed, que guardaron a algunos de sus titulares y jugaron el segundo tiempo con un hombre menos en la cancha.

Por los visitantes descontó el colombiano Nicolás Benedetti.

En su estadio, a 2.600 metros de altitud sobre el nivel del mar, los Diablos de Mohamed dominaron a un rival cauteloso ante el equipo de mejor ataque en el campeonato.

Después de pisar el área varias veces, el cuadro de casa tomó ventaja con un gol desde fuera del área de Herrera, exjugador del Atlético de Madrid, quien puso el balón en la red de pierna zurda.

El panameño Edgar Bárcenas dejó ir el empate en los instantes finales de la primera mitad, en la que los visitantes presionaron.

En el minuto siete de la adición Herrera fue expulsado y dejó al Toluca con 10 hombres.

Cuando parecía que Mazatlán tenía posibilidades de por lo menos empatar el partido, en el inicio de la segunda mitad Méndez se encontró un rebote en el área y de derecha puso el 2-0.

Mazatlán creó poco y fue Toluca el que amplió la ventaja con un penalti convertido en el 89 por Paulinho, quien llegó a siete goles, uno menos que el italiano Joao Pedro, de San Luis, líder.

En el tiempo añadido Benedetti anotó en un tiro libre para el Mazatlán.

Con el triunfo, Toluca llegó a 8 triunfos, 1 empate, 2 derrotas y 25 unidades, las mismas que los Rayados de Monterrey, equipo del español Sergio Ramos, a los que supera por mejor diferencia de goles.