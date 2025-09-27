¿Gol de sacrificio?, Héctor Herrera anotó, pero fue expulsado

Hiram Marín

Todo lucía bien para Héctor Herrera. Entró a la cancha como titular, anotó el gol con el que Toluca tomó ventaja en el primer tiempo sobre Mazatlán, pero lamentablemente, en los minutos finales de la parte inicial, en un error de concentración dejó ir de más la pierna, golpeó con los tacos por delante a Jordan Sierra.

⏱️45+7’ | Después de una revisión en el VAR, la decisión del silbante es tarjeta roja para Héctor Herrera por una dura entrada. 🟥@TolucaFC 1-0 @MazatlanFC | 😈🆚 ⚓️#J11 #AP25 | #LaLigaDeLaAfición — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 28, 2025

Parecía que 'HH' había golpeado inicialmente el balón, se había marcado solo la falta, sin embargo, el árbitro Araham de Jesús Contreras fue solicitado por el VAR para que revisara la jugada y lamentablemente para el jugador escarlata, el video lo delató y la tarjeta roja fue inminente.

Herrera ni siquiera reclamó, se fue al vestidor entre aplausos por parte de la afición toluqueña, que le perdonaba el error debido al gol, pero no el hecho de haber dejado con 10 hombres a su equipo ante un Mazatlán.

Las 📸 que nos dejó el primer tiempo. 👹🙌🏼 @RoshfransMX pic.twitter.com/fQY8R5ka0e — Toluca FC (@TolucaFC) September 28, 2025

Antonio Mohamed a lo lejos, lucía una sonrisa nerviosa. Definitivamente la expulsión de Héctor Herrera le cambió los planes... a pesar de que su anotación había sido muy importante.