Por suspensión, Nahuel Guzmán se perdería toda la CONCACAF

Enrique Gómez

Tal vez en la Liga MX tenga cierto fuero, pero la CONCACAF fue muy severa con Nahuel Guzmán, pues prácticamente lo ha condenado a perderse todo el próximo torneo y hasta más.

Siete partidos de suspensión para el portero de Tigres, en lo que será el segundo castigo más largo de su carrera, pues cabe recordar que en 2024 recibió 11 partidos de sanción por apuntar con un láser, desde la tribuna, al portero de Rayados, Esteban Andrada.

A través de un comunicado, la autoridad en la zona emitió los siguientes castigos:

· Nahuel Guzmán (Tigres): 7 partidos de suspensión

· Andre-Pierre Gignac (Tigres): 3 partidos

· Antonio Briseño (Toluca): 3 partidos

Solo para poner en perspectiva, un equipo que llega a la final disputa entre ocho y nueve partidos de la 'Concachampions'.

¿Pues qué hicieron estos jugadores en la final de la Copa de Campeones de CONCACAF?

El organismo explicó que, tras la investigación de los hechos del partido del 30 de mayo en el Estadio Nemesio Diez, el Comité Disciplinario resolvió que Nahuel debía ser sancionado con siete partidos por dos incidentes distintos: “utilizar lenguaje ofensivo hacia los árbitros del partido y por su participación en el altercado colectivo posterior al encuentro, previo al inicio de la ceremonia de premiación”.

NAHUEL SERÁ SUSPENDIDO 7 ENCUENTROS EN CONCA 🚨



Nahuel Guzmán será suspendido siete partidos por CONCACAF.



El castigo contempla cuatro encuentros por insultar al árbitro y tres más por retrasar la ceremonia de inicio del partido en la pasada Final ante Toluca.



Tigres apelará… pic.twitter.com/JDjoxspN8c — RG La Deportiva (@rg690) July 15, 2026

En tanto, el zaguero de los ‘Diablos Rojos’, así como el francés (virtualmente retirado) también recibieron suspensiones “por su participación en las confrontaciones después del partido”.

De acuerdo con reportes de la prensa, Tigres apelará un castigo que le parece excesivo contra su portero, mismo que deberá pagarse de inmediato, pues el equipo universitario jugará la próxima Copa de Campeones de CONCACAF (2027) y posiblemente ni siquiera todo el torneo le baste para pagar esta sanción. También el equipo ‘escarlata’ disputará la próxima edición.

Por suerte para Tigres, esta suspensión no aplica para la Liga MX, por lo que el arquero de 40 años podrá jugar el primer partido de su equipo en el Apertura 2026, el 16 de julio en casa de Tijuana.