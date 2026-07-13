Todo lo que debes saber del Apertura 2026 de la Liga MX

Karla Villegas Gama

La Liga MX está de regreso. El torneo Apertura 2026 comienza esta semana con 18 equipos en busca del campeonato. Aquí te contamos cuándo empieza, cómo se juega, el calendario, los clásicos y todo lo que debes saber.

¿Cómo funciona el Apertura 2026?

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La competencia cuenta con 18 equipos que se enfrentan entre sí a lo largo de 17 jornadas. Solo habrá una jornada doble a lo largo del torneo, la 13, el 20 y 21 de octubre.

Los ocho mejores equipos de la tabla general clasifican a la liguilla, donde juegan cuartos de final, semifinales y final.

Todos los partidos de esta instancia se juegan con idas y vueltas. En cuartos de final y semifinal el empate en el global es suficiente para que el equipo mejor posicionado en la tabla avance.

Sin embargo, en la final, el empate no favorece a ninguno de los equipos y en caso de igualada se disputan tiempos extra y, si no se define al ganador en la prórroga, se juega una tanda de penaltis.

A lo largo del torneo habrá algunos partidos especiales. Primero, se jugará el Campeón de Campeones (25 de julio), luego el Juego de Estrellas contra la MLS (29 de julio), la Leagues Cup (4 de agosto al 5 de septiembre), Campeones Cup (8 de septiembre), así como dos Fechas FIFA: del 21 de septiembre al 6 de octubre y del 9 al 17 de noviembre.

¿Cuándo empieza y cuándo termina la fase regular del Apertura 2026?

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El torneo arranca el jueves 16 de julio con el duelo entre Necaxa y Atlante, en el Estadio Victoria.

La última jornada se juega del 20 al 22 de noviembre.

El Apertura 2026 se jugará sin ascenso ni descenso.

¿Cuáles son los clásicos del Apertura 2026?

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En la Jornada 8 se jugará el Clásico Joven, entre Cruz Azul y América (12 de septiembre), y el Clásico Regio entre Monterrey y Tigres (13 de septiembre).

En la Jornada 9 está programado el Clásico Nacional, entre América y Chivas (19 de septiembre).

En la Jornada 11 se disputará el Clásico Tapatío, entre Atlas y Chivas (10 de octubre).

Finalmente, en la Jornada 16 se jugará el Clásico Capitalino, entre Pumas y América (7 de noviembre).

¿Cómo y cuándo se juega la liguilla?

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La liguilla comenzará el 25 de noviembre y terminará el 13 de diciembre, salvo que Toluca dispute la final, ya que representará a la CONCACAF en la Copa Intercontinental. En ese escenario, la serie por el título se recorrería y concluiría el 27 de diciembre.

Los ocho mejores de la fase regular clasificarán a la fase final. El 1 enfrentará al 8, el 2 al 7, el 3 al 6 y el 4 al 5.

Habrá cuartos de final, semifinal y final.

En cuartos de final y semifinal avanzará el equipo mejor ubicado en la tabla general si el marcador global termina empatado. En el duelo por el título no hay ventajas y en caso de empate global se recurre a la prórroga y los penales.

¿Quién es el campeón vigente?

Cruz Azul llega como campeón defensor tras conquistar el Clausura 2026 y debutará el viernes 17 de julio frente a San Luis.

¿Dónde ver la Liga MX?

En FOX Deportes podrás ver los partidos como local de Chivas, Juárez, Necaxa y Tigres.