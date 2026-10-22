Pumas se lanza contra los árbitros tras perder ante Santos

Héctor Cantú

Los Pumas sufrieron su quinta derrota del torneo a manos de Santos y el equipo ha criticado las decisiones que, bajo su consideración, condicionaron el encuentro y su derrota por 2-0.

Tanto jugadores como miembros del cuerpo técnico desacreditaron la toma de decisiones del silbante Guillermo Pacheco, quien al primer minuto de partido sancionó un penalti que derivó en el primer gol de Santos y la expulsión de Nathan Silva.

El técnico auriazul, Esteban Solari, consideró que esta decisión arbitral significó un declive emocional y futbolístico para sus pupilos, que tuvieron que hacer frente a todo el encuentro en inferioridad numérica.

“Es difícil hablar de futbol porque lo que uno prepara en la semana queda opacado. Lo de hoy es escandaloso. Quedó todo trastocado después del comienzo del partido. Me duele porque hablamos de futbol de élite y hay cosas que no están a la altura y es frustrante”, detalló Solari al finalizar el encuentro.

¿De medio escorpión? Pumas hizo un gol nunca antes visto

El propio Nathan Silva también alzó la voz para juzgar como errónea la decisión del árbitro central de enviarlo pronto a las regaderas.

“Condicionó el partido. Para mí no es penal y para mí tampoco es roja”, una declaración que se fusiona con la crítica de César Huerta, quien aseguró que una acción como esa no podía derivar en una expulsión y mucho menos al minuto de juego.

Pumas, que solo ha ganado un partido de sus últimos cinco compromisos, volverá a la actividad para recibir a Tigres en el marco de la jornada 14 del torneo Apertura 2026.