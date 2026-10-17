Pumas impuso autoridad ante un Atlante que se derrumba

Redacción FOX Deportes

Pumas derrotó 2-1 al Atlante en la cancha del Estadio Azteca/ Banorte por la Jornada 12 del Apertura 2026. La escuadra universitaria salió victoriosa de una dura batalla donde la contundencia de su ataque marcó la diferencia, mientras que los azulgranas pagaron caro el descontrol emocional tras la expulsión de su técnico y no lograron defender su territorio.

El trámite del encuentro se encendió cuando la tensión estalló al minuto 34 con la tarjeta roja a Miguel Herrera por constantes reclamos al cuerpo arbitral.

Pumas olfateó la vulnerabilidad del Potro y rompió el cero al 41', momento en que Robert Morales peinó un balón en el área para que Juninho Vieira empujara el primero.

Sin embargo, antes de irse al descanso, la garra azulgrana revivió en el tiempo agregado con un zapatazo raso de Luis Ángel Calzadilla desde fuera del área que dejó sin opciones a Keylor Navas.

Para el complemento, la escuadra atlantista acarició la remontada tras un potente disparo de Eugenio Pizzuto que Navas desvió con una atajada milagrosa abajo.

Se acabó el partido. A pensar en la jornada doble que tenemos en puerta. #LesGusteONoLesGuste #LesPrometimosVolver pic.twitter.com/PY3QWXv4Qk — Atlante FC ?⚽️ (@Atlante) October 17, 2026

La respuesta auriazul fue fulminante al minuto 71, cuando Adalberto Carrasquilla filtró un pase quirúrgico para que Juninho Vieira firmara su doblete y congelara el impulso local. Pumas resistió con uñas y dientes el tramo final para amarrar un botín de oro lejos de casa.

Con este resultado, Pumas escala con autoridad en la tabla general al alcanzar 16 puntos para meterse de lleno en la pelea por la Liguilla directa.

Por su parte, Atlante encaja un duro golpe que lo deja estancado en el decimosexto escalón con 11 unidades, comprometiendo seriamente sus aspiraciones en la recta final del certamen.