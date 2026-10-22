Pumas vuelve a perder y convierte a Santos en un equipo histórico

Héctor Cantú

El club Santos ha hecho historia en el futbol mexicano luego de derrotar a Pumas por 2-0.

Los Guerreros, por primera vez en su historia, han conseguido hilar seis victorias de manera consecutiva. Su última víctima, fue el equipo del Pedregal que poco pudo hacer para cambiar la historia.

La jugada clave del encuentro se dio a los 3 minutos de tiempo corrido. Una falta dentro del área de Nathan Silva se convirtió en la puerta para que Santos se enfilara hacia la victoria.

?? La mandó al fondo de las redes, ¡Eduardo Aguirre no perdonó desde los once pasos! https://t.co/1yXBi5WMTs — Club Santos (@ClubSantos) October 22, 2026

Primero, con la marcación del penalti que convirtió de manera perfecta Eduardo Aguirre; después con la expulsión del defensa, antes de los cinco minutos, escenario que condicionó al equipo auriazul durante el resto del partido.

A pesar de la ventaja numérica, el equipo verdiblanco tardó más de lo esperado para encontrar un segundo gol que finiquitara la historia.

¡Franco Pardo duplica la ventaja de los Guerreros! ? @ClubSantos, a nada del sexto triunfo consecutivo. ? #LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J13 | #SANUNAM https://t.co/xvH70l79z7 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) October 22, 2026

Este llegó, también desde el paredón, donde Franco Pardo ejecutó de manera magistral para dejar el marcador final en 2-0.

Sorpresivamente, Santos se convierte en el equipo con la mejor racha en el futbol mexicano, escenario que los ha llevado a ocupar la novena posición del torneo Apertura2026.

Por su parte, Pumas sufrió su tercer descalabro en los últimos cinco cotejos, resultado que los llevó a caer hasta la onceava posición.