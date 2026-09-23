Aunque lo renieguen, Santos y Pachuca son dos clubes hermanados

Enrique Gómez

Aunque sus directivos no se agradan mucho, Santos y Pachuca son dos equipos hermanados.

Es verdad que ambos clubes lucen muy disparejos de cara a su enfrentamiento por la Jornada 10 del Apertura 2026, sobre todo considerando lo que han sido los últimos torneos, donde el conjunto albiverde ha sido uno de los peores competidores, pero no siempre fue así.

Santos y Pachuca están dentro de los 10 equipos con más títulos de la Liga MX, pero tienen la particularidad de ser los únicos del clan que solo tienen campeonatos en torneos cortos. Es decir, todos sus trofeos lo ganaron después del verano de 1996, cuando terminaron los tornos largos.

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Actualmente, el Pachuca (7) tiene un título más que Santos y ciertamente se ve más cerca de ser campeón de lo que aparenta al equipo de Torreón, el cual se forjó un nombre como un rival constante del futbol mexicano hasta que de pronto dejó de ser un equipo competente.

Así la carrera de Santos y Pachuca por la gloria en la Liga MX:

PERIODO TÍTULOS DE SANTOS TÍTULOS DE PACHUCA 1996 a 2001 2 2 2002 a 2008 3 5 2009 a 2015 5 5 2015 a 2021 6 6 2021 a 2026 6 7

Santos fue el primer campeón del futbol mexicano en la era de los torneos cortos (Invierno 1996) y aunque durante la década antepasada Pachuca lo llegó a suérar por dos títulos y pese que ahora el equipo hidalguense vive un presente mucho más estable, la diferencia sigue siendo de un campeonato. Donde sí hay mucho distanciamiento es en el plano internacional, pues mientras los ‘Tuzos’ son uno de los clubes con más éxitos en estos torneos, el club de Coahuila está en ceros.

Con la llegada de los torneos cortos, Santos y Pachuca se levantaron como serios competidores en la Liga MX y desde ahí, parecen ser dos clubes que comparten un mismo estilo de vida.