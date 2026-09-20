¿Y esto? Santos dio la sorpresa y apagó el fuego de Toluca

Héctor Cantú

Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca sumaron un doloroso descalabro en casa, luego de ser derrotados, con voltereta incluida, por Santos Laguna, uno de los coleros del campeonato.

El ‘Rojo’, que a pesar del resultado se mantiene como superlíder del Apertura 2026, comenzó con el pie derecho el encuentro gracias a la anotación de Federico Viñas al minuto 25, en lo que parecía ser un partido sin sobresaltos para los de casa.

¡Con la firma de Paulinho! ?



Hay que ponerle marco a este gol porque es una obra de arte. ¡Para verlo todas las veces que sean necesarias! ⚽️?️#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J9 #TOLSAN pic.twitter.com/iNxNmKtCaG — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 21, 2026

Pulinho, el goleador del equipo mexiquense, amplió la ventaja antes de que terminara el primer tiempo, manteniendo por buen rumbo el barco escarlata.

Los ‘Guerreros’ vinieron de atrás y lograron descontar gracias a la anotación de Ezequiel Bullaude. Un gol que fue un auténtico tanque de oxígeno para los verdiblancos.

¡Los Laguneros se acercan en el marcador! ??⚽️



Bullaude atento a la jugada y manda el balón al fondo de la red. ?‍?#LaLigaDeLaAfición | #AP26 | #J9 #TOLSAN pic.twitter.com/19tbJatUfO — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) September 21, 2026

Minutos después, el propio anotador del gol recibió una falta de Everardo López que dejó en inferioridad numérica al equipo del Estado de México. El árbitro decidió enviar a los vestidores al jugador del Toluca, dejando seriamente comprometido al equipo dirigido por Antonio Mohamed.

Con superioridad numérica en el campo, Santos supo aguantar y, en los minutos finales del encuentro, encontró un gol con sabor a miel.

Kevin Palacios apareció en el momento más oportuno y puso el tanto del empate que desató las celebraciones del equipo visitante.

Pero aún habría tiempo para más sorpresas. Ya en el tiempo suplementario, Fran Villalba se puso la capa de héroe para marcar el tanto de la voltereta que llevó a Santos a sumar su segunda victoria de manera consecutiva.

En la jornada siguiente, Toluca se medirá ante Cruz Azul en uno de los duelos más atractivos de la Fecha 10. Por su parte, Santos medirá fuerzas con los ‘Tuzos’ del Pachuca.