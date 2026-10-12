César Huerta dio al traste al partidazo de Pumas

Héctor Cantú

César Huerta se ha llevado algunas de las críticas más fuertes de la jornada luego de que su expulsión complicara el partido de Pumas ante Cruz Azul.

El jugador de la Selección Mexicana está lejos de mostrar su mejor versión con los universitarios. Justo cuando volvió a marcar un gol, terminó expulsado y dejó a su equipo en inferioridad numérica.

Aunque la jugada no pareció tener intención de lastimar al rival, Huerta llegó tarde a la pelota y terminó arrollando a Jorge Rodarte con los tachones por delante.

Para ese momento, Pumas tenía el partido bajo control y ganaba 2-0. Sin embargo, tras quedarse con 10 jugadores, el cuadro auriazul no pudo mantener la ventaja y permitió que Cruz Azul rescatara el empate.

El resultado también impidió que los ‘Universitarios’ rompieran la racha de cuatro partidos consecutivos sin perder que acumula la ‘Máquina’ en sus enfrentamientos directos.

Esta fue la segunda expulsión de César Huerta en su carrera, ambas en la Liga MX. La primera ocurrió ante Necaxa, durante el tiempo de compensación de un encuentro disputado en 2023. La segunda llegó frente a Cruz Azul, cuando Pumas parecía tener la victoria en el bolsillo.