Los Pumas del 'Chino' Huerta y el Atlas de los 10 refuerzos quedaron a deber

Enrique Gómez

A pesar de que este empate condenará a los dos equipos a mantenerse fuera de zona de Liguilla, Atlas y Pumas no parecieron muy molestos con el resultado.

En el regreso de César Huerta tras su breve paso por Bélgica, Universidad empató 1-1 con el Atlas.

El espectáculo futbolístico dejó mucho que desear en el Estadio Jalisco, sobre todo en el segundo tiempo, pero al menos fueron dos muy buenos goles los que construyeron este empate.

A los 23 minutos, después de que el equipo local desperdició un par de oportunidades, el conjunto de Esteban Solari se puso en ventaja con una ejecución que tal vez nunca volvamos a ver: Ángel Azuaje levantó el pie izquierdo para impactar con la suela del zapato un balón que le había quedado atrás. El 'medio escorpión' sorprendió a todos y terminó batiendo al portero Camilo Vargas.

¿De medio escorpión? Pumas hizo un gol nunca antes visto

Al 45’+7, los ‘Zorros’ empataron con un gran disparo de Luis Esteves, quien aprovechó los rebotes en el área para prender el balón de aire y ponerlo en una esquina de la portería de Keylor Navas.

Dos equipos venidos a menos en el Apertura 2026 tuvieron que conformarse con un empate, luego de un segundo tiempo en el que ambos mostraron poca ambición (si no es que poca capacidad) para arriesgar el punto parcial y buscar la victoria en esta Jornada 9 en el Apertura 2026.

Al 87’, Pumas terminó por aceptar que el empate no era malo, pues se quedó con uno menos debido a la expulsión (acaso muy rigorista) de Adalbero Carrasquilla, quien entró al 57’.

Hablando de ingresos, el ‘Chino’ Huerta jugó su primer partido con Pumas desde diciembre de 2024, toda vez que iniciando 2025 fichó con el Anderlecht de Bélgica. En tanto, el Atlas de los 10 refuerzos otra vez se vio atascado.