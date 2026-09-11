¡10 refuerzos! El Atlas ficha a Kevin Zenón y cierra un mercado histórico

Enrique Gómez

El décimo (y ahora sí, último) refuerzo del Atlas ya está en Guadalajara y listo para firmar. Los alcances del equipo de Hernán Crespo son un misterio, pero vaya que habrá competencia interna.

Kevin Zenón, mediocampista de 25 años proveniente de Boca juniors, redondea lo que ha sido un mercado histórico para el equipo rojinegro, el cual gastó más de 30 millones de dólares en refuerzos para este Apertura 2026. Inversión totalmente impensada, sobre todo considerando que sus nuevos dueños ya habían comprado al club apenas este año por unos 220 millones.

De hecho, el equipo rojinegro hizo sus dos fichajes más caros en los últimos días del mercado, toda vez que apenas esta semana concretaron el traspaso de Elías Montiel (joya mexicana de 20 años) por 12 millones de dólares y ahora, lograron arrancar a Zenón de Boca por no menos de 6 MDD.

??? Llegó Kevin Zenón, el décimo y último refuerzo de @AtlasFC. Sin dar declaraciones, ya está listo para sumarse al equipo.



Rodrigo Schlegel no viaja a Toluca.#qtvDeportes pic.twitter.com/hkvcoUBL1I — quiero tv (@quierotv_gdl) September 11, 2026

Literalmente, el Atlas tiene más refuerzos de los que puede utilizar y de hecho, está obligado a dar de baja a uno de sus futbolistas extranjeros para poder dar de alta al exjugador de Boca juniors, pues tiene ocupadas todas las plazas de foráneos autorizadas. El principal candidato para abandonar al equipo es Rodrigo Schlegel, uno de los defensas más sólidos del equipo y que apenas llevaba seis meses.

Zenón jugó un total de 92 partidos con Boca, pero lo cierto es que este año perdió la titularidad, por lo que el cambio de aires puede ser positivo para su carrera, más si es un jugador tan buscado por un equipo que está construyendo el proyecto más ambicioso de toda su historia.

Pese a su gran inversión, nadie considera que el Atlas sea favorito para el partido de esta Jornada 8 de la Liga MX frente al Toluca, duelo al cual ambos equipos llegan empatados con 13 puntos.