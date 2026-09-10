Con dos clásicos y medio, la Liga MX llega a mitad de camino

Enrique Gómez

Después de este fin de semana, la Liga MX habrá recorrido la mitad de su fase regular y todos los equipos encontrarán alguna certeza. Por ejemplo, América sabra si está a la altura de ser campeón, Pumas conocerá su lugar en el torneo y en Monterrey, se sabra quién está peor.

Con dos clásicos y una rivalidad histórica, la Jornada 8 del Apertura 2026 será una de las más esperadas de todas las del semestre, además, podría ser una jornada clave para empezar a marcar el campeonato regular.

Aquí todos los horarios y las grandes historias para esta octava fecha del futbol mexicano: