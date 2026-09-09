Al América se le cayó su refuerzo sobre la hora

Héctor Cantú

Las ‘Águilas’ del América sufrieron un duro revés de última hora luego de no poder cerrar a su nuevo fichaje.

Finalmente, Iván Tona no vestirá de azulcrema como se había anticipado días atrás. Si 48 horas antes las negociaciones parecían bien encaminadas, la operación dio un giro inesperado.

El jugador nacido en Hermosillo, Sonora, había sido pretendido por varios clubes. América parecía llevar mano en la negociación y tener todo listo para incorporarlo al esquema de Guillermo Almada.

Sin embargo, las negociaciones entre Tijuana y América se habrían caído en las últimas horas, sin que hasta el momento exista una explicación oficial de alguno de los involucrados.

Tona se había convertido en uno de los deseos del cuerpo técnico de las ‘Águilas’ para reforzar la contención del equipo.

América expondrá su récord perfecto en la Liga MX cuando enfrente a Cruz Azul en la Jornada 8 del Clausura 2026.