América, contra los árbitros: "fue un completo desastre"

Héctor Cantú

Las Águilas del América sufrieron una dolorosa eliminación de la Leagues Cup a manos de Rayados de Monterrey y con ello se esfumó uno de los objetivos por conseguir en esta temporada.

El equipo dirigido por Guillermo Almada hizo lo necesario para llevarse el triunfo, sin embargo, en la tanda de penales después del empate 2-2 en tiempo regular, la suerte no estuvo del lado de los emplumados.

Si en algo coinciden los jugadores y el cuerpo técnico de las ‘Águilas’ es que el trabajo del árbitro central Mario Alberto Escobar y de Jair Miranda, en el VAR, fue un completo desastre y terminó influyendo en el resultado final del encuentro.

“El arbitraje hoy si fue un desastre. Dos jugadas muy polémicas, una al minuto 12 el penal que me hacen es clarísimo. No entiendo como el VAR no intervino y la segunda es un poco más apretada sobre Kevin donde el jugador de Rayados busca el golpe” declaró Henry Martin al finalizar el encuentro.

El estratega del equipo, Guillermo Almada, coincidió también en esta perspectiva sobre el arbitraje al considerar que no estuvo a la altura y que y había indicios de tomar decisiones que afectaran directamente al cuadro azulcrema.

Aunque no parece del América, el nuevo jersey es espectacular

“Ya nos habían dicho de los antecedentes de perjudicar mucho al club y hoy fue evidente. Hubo un penal a favor que no cobró y el VAR no intervino y en el otro, termina siendo decisivo en contra nuestra. No es un error, es un horror la decisión del VAR que debió ayudar a los árbitros”, detalló el estratega emplumado.

América, que llegó con etiqueta de favorito por ser superlíder en el Apertura 2026 con etiqueta de invicto, ahora jugará el partido por el tercer lugar ante León en la misma Leagues Cup.