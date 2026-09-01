¿'Bomba' o solo europeo? América anuncia a Carlos Álvarez

Enrique Gómez

Mientras Sebastián Cáceres se despide en lágrimas y Patricio Salas se marcha de último momento a Europa, el América ya hizo oficial a su cuarto refuerzo para este Apertura 2026.

Carlos Álvarez es el nuevo delantero de las Águilas, líderes actuales del futbol mexicano.

¿Quién es este jugador que llega para reforzar al equipo de Guillermo Almada?

· Carlos Álvarez, atacante español

· Enganche o extremo derecho de 23 años

· Procedente del Levante (La Liga)

· Valor de mercado: 15 millones de euros

· 30 partidos y 3 goles la temporada pasada

· 1.68 metros de altura

· 26 partidos con las inferiores de la Selección Española

· Llevaba 45 minutos en la actual temporada

El América hizo oficial la contratación del jugador ibérico, quien próximamente deberá aterrizar en la capital mexicana para ponerse a las órdenes del entrenador uruguayo. El equipo azulcrema jugará en unas horas las semifinales de la Leagues Cup, por lo que no tendrá compromiso de Liga MX esta semana y retomará el campeonato local hasta el 12 de septiembre.

O sea, el nuevo refuerzo tendrá tiempo para entrenar y ponerse a punto de cara a la Jornada 8.

De acuerdo con la Agencia EFE, “el jugador andaluz llegó al Levante en 2023 cuando militaba en la Segunda División y fue uno de los principales artífices del ascenso del club a Primera en 2025”, pero tras no llegar a un acuerdo para la renovación de su contrato que termina en 2027, el jugador “cierra su etapa después de disputar 105 encuentros en los que ha anotó 14 goles y repartió 14 asistencias".

Álvarez es el cuarto fichaje americanista para este Apertura 2026, después de las contrataciones de Edwin Cerrillo, Óscar Perea y Miguel Borja. El líder absoluto de la Liga MX acaba de hacerse más fuerte.