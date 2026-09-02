¡Es oficial! Patricio Salas, el otro delantero mexicano que jugará en Europa

Enrique Gómez

En el último día del mercado europeo, México sumó un legionario más en el ‘viejo continente’.

Patricio Salas es nuevo jugador del Famalicao, club de la Primera División de Portugal.

El delantero de 22 años, canterano del América, fue cedido a préstamo por un año con opción a compra, por lo que si encuentra su mejor nivel en el club famalicense quizá no deba volver al futbol mexicano.

“Llegar a Europa es el paso más grande de mi corta carrera. Espero crecer mucho. Soy joven, pero tengo la experiencia suficiente para tener este reto”, comentó el atacante en su primera entrevista con el equipo portugués, al cual describió como “un club con un plantel joven, que ha estado en constante crecimiento”, “de primer nivel” y en el cual confía “crecer mucho” durante esta temporada.

‘Pato’, quien hizo tres goles en el pasado Clausura 2026, pero que apenas vio minutos con el técnico Guillermo Almada, se definió como un futbolista “que juega para el equipo antes que para sí mismo”, que gusta de “tener la pelota, estar cerca de los compañeros y tener protagonismo durante los partidos”.

Aunque acaba de llegar a Portugal, Salas está en perfecta forma, por lo que espera entrenar a tope en lo que resta de la semana y estar disponible para el duelo contra Estrela Amadora del 5 de septiembre. Por lo pronto, el Famalicao marcha en la posición 14° y aún busca su primer triunfo de la campaña.

La temporada pasada, este club finalizó quinto de su liga y a punto estuvo de los torneos internacionales.

Aunque no jugó el Mundial, el jugador yucateco es apenas el segundo mexicano que llegó a Europa para esta temporada, después de lo que fue la venta de Armando González al Olympiacos de Grecia.