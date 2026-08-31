América, el único equipo serio del Apertura 2026

Enrique Gómez

Siendo honestos, América es el único equipo realmente confiable en la Liga MX. O sea, el único club 'aburrido' en esta fiesta donde todo puede suceder.

Los otros 17 clubes son (cuando menos, irregulares). Para muestra, las dos derrotas consecutivas del Monterrey o la casi goleada que sufrió el Atlas en casa contra el Querétaro. Claro, existen otros equipos como Santos o Juárez que son cada semana revalidad su huelga de victorias en el Apertura 2026.

Los casos más peculiares del futbol mexicano luego de seis jornadas completas:

América:

Único equipo invicto en el primer tercio del torneo. Con cinco victorias (cuatro de ellas consecutivas y tres sin recibir gol), lidera el torneo con 16 puntos y una diferencia de goles de +10.

Toluca y Tijuana:

Por más impresionantes que luzcan las Águilas, Toluca y Tijuana (sí, los mismos ‘Xolos’ que el torneo pasado ni a la Liguilla avanzaron y que la semana pasada encajaron cinco goles de Chivas) están a una victoria de igualar al puntero del certamen, pues ambos cuentan con 13 unidades.

América sigue en la cima y no se ve quién pueda bajarlo Las Águilas volvieron a jugar con cuadro alterno y vencieron al Puebla de forma implacable

Atlas:

Está arrasando como visitante, pero lleva dos de tres partidos perdidos como local, el más reciente por 3-1 frente al Querétaro, equipo que presume la tercera peor plantilla del futbol mexicano.

Chivas:

Aunque inició con una inesperada derrota, el Guadalajara lleva cuatro partidos seguidos sin perder. El equipo tapatío recibe gran reconocimiento por su estilo de juego, pero también cuestionamientos, pues sufrió contra Santos (aunque ganó), frente al Puebla y contra un Pachuca irreconocible.

Querétaro y Puebla:

Después de Atlante, estos dos equipos tienen el peor valor de mercado según Transfermarkt y aun así han sorprendido a todos, pues luego de seis jornadas, ambos están en zona de Liguilla.

Chivas ya saboreaba el triunfo, pero Pachuca rescató un punto El 'Rebaño' estuvo a punto de vencer a los Tuzos, que nunca bajaron la guardia en casa

Cruz Azul y Pumas:

El campeón y el subcampeón del futbol mexicano están fuera de los ocho primeros lugares, es decir, en zona de eliminación. De hecho, La Máquina apenas cortó una racha de tres derrotas consecutivas. En tanto, Universidad ya lleva tres partidos seguidos sin ganar y con solo un gol a favor en ese lapso.

Pachuca y Tigres:

Por mucho, las grandes decepciones del futbol mexicano. Con cinco puntos cada uno, están dentro de los cuatro últimos lugares del torneo. Solo se ubican por encima de Santos (que recién obtuvo su primer punto del torneo) y Juárez. Para nada es un consuelo, pues los ‘Bravos’ tienen una diferencia de -16.

La Liga MX, famosa por su irregularidad alta competencia, está llevando su volatilidad al límite. Es una pesadilla para los apostadores, pero una señal de esperanza para casi todos los equipos.