Hiram Marín
América sigue en la cima y no se ve quién pueda bajarlo
Las Águilas volvieron a jugar con cuadro alterno y vencieron al Puebla de forma implacable
Ganarle 2-0 al primer equipo del Puebla de manera categórica con un equipo lleno de juveniles no es cualquier cosa por parte del América.
Las Águilas fueron contundentes, y si bien se trató de cuidar a las figuras previo a la semifinal de Leagues Cup ante Rayados, el equipo respondió entodo momento y no hubo mayor diferencia con los cambios.
El primer gol americanista corrió por cuenta de Ícaro, el brasileño remató de manera contundente y abrió el marcador en lo que parecía que inauguraría una diferencia mayor.
Puebla no bajó los brazos, pero América traía mucho más y apoyados por su afición y en su casa, los ánimos eran mayores, por lo que la explosión apareció de nuevo a los 77' cuando el uruguayo Brian Rodríguez le ponía números finales a la casa.
América sigue como líder general y la noche de este sábado además de los 3 puntos se lleva la credibilidad de que cuenta con un grupo fuerte que puede enfrentar cualquier partido con seriedad, juegue quién juegue.
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