América sigue en la cima y no se ve quién pueda bajarlo

Hiram Marín

Ganarle 2-0 al primer equipo del Puebla de manera categórica con un equipo lleno de juveniles no es cualquier cosa por parte del América.

Las Águilas fueron contundentes, y si bien se trató de cuidar a las figuras previo a la semifinal de Leagues Cup ante Rayados, el equipo respondió entodo momento y no hubo mayor diferencia con los cambios.

El primer gol americanista corrió por cuenta de Ícaro, el brasileño remató de manera contundente y abrió el marcador en lo que parecía que inauguraría una diferencia mayor.

Puebla no bajó los brazos, pero América traía mucho más y apoyados por su afición y en su casa, los ánimos eran mayores, por lo que la explosión apareció de nuevo a los 77' cuando el uruguayo Brian Rodríguez le ponía números finales a la casa.

¡RAYITO con el segundo del partidooooooo! ???⚡️ pic.twitter.com/dhCgiZiyLe — Club América (@ClubAmerica) August 30, 2026

América sigue como líder general y la noche de este sábado además de los 3 puntos se lleva la credibilidad de que cuenta con un grupo fuerte que puede enfrentar cualquier partido con seriedad, juegue quién juegue.