¡Llegó la ‘Hormiga’! Armando González debutó en Grecia

Héctor Cantú

El delantero mexicano Armando ‘La Hormiga’ González debutó con su nuevo equipo, el Olympiakos de Grecia en el duelo ante Asteras.

El exjugador de Chivas, flamante fichaje del equipo griego, entró de cambio al minuto 69 en sustitución de Joel Roca.

¡A los 50 segundos! La 'Hormiga' González adelantó a Chivas y así celebró

Durante el tiempo que estuvo en el campo, se mostró la determinación ofensiva de Armando y estuvo cerca de marcar. Uno de sus disparos quedó bloqueado, y otro pegó en el larguero en el tiempo agregado.

‘La Hormiga’ terminó con un 71 por ciento de efectividad en sus pases y logró tocar en 12 ocasiones la pelota.

Armando’s first steps at our training center! ??



¡Los primeros pasos de Armando en nuestro centro de entrenamiento! ?? pic.twitter.com/nVusTGPiQq — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 26, 2026

El Olympiacos se embolsó los tres puntos gracias a la anotación de Jota Silva a los 31 minutos de juego.

El siguiente partido del Olympiacos será el próximo miércoles en el duelo de Copa de Grecia ante el AEL FC, equipo de la Segunda Superliga de Grecia.