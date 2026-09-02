América busca su primera final en la Leagues Cup

EFE

El América, que entrena el uruguayo Guillermo Almada, partirá como favorito ante el Monterrey, que dirige el argentino Matías Almeyda, en las semifinales de la Leagues Cup 2026.

Las Águilas llegan invictas a la antesala de la final, en la que buscarán arribar por primera vez en la historia de la competición, que data del 2019, al duelo por el título.

Con Almada en el banquillo, el América se ha mostrado como un equipo dinámico, en el que jóvenes de la cantera y hombres de experiencia se han conjuntado para mostrarse como uno de los mejores equipos del certamen.

El equipo más ganador del fútbol mexicano se distingue por tener una defensiva ordenada que es liderada por el uruguayo Sebastián Cáceres.

América, el único equipo serio del Apertura 2026 La Liga MX está más volátil que nunca y para muestra, los otros 17 clubes

En el medio campo destacan el colombiano Óscar Perea, el brasileño Raphael Veiga y el estadounidense Alejandro Zendejas, que proyectan al ataque al uruguayo Brian Rodríguez y al capitán Henry Martín.

Los Rayados deberán mostrar su mejor versión para superar al América.

Almeyda intentará equilibrar su línea defensiva, uno de sus puntos débiles en sus recientes juegos.

Del medio campo hacia adelante el Monterrey es un equipo peligroso gracias al aporte del español Oliver Torres, el uruguayo Diego Rissi, el argentino Luca Orellano y Orbelín Pineda.

Al frente cuentan con la efectividad del belga Hugo Cuypers.