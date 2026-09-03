América se queda sin final; Rayados avanza en la Leagues Cup

Héctor Cantú

Las ‘Águilas’ del América quedaron eliminadas de la Leagues Cup en la fase de semifinales y, con ello, se esfumó el sueño de ser campeones del torneo en su edición 2026.

Aunque el equipo de Matías Almeyda no tuvo el mejor de sus desempeños, logró apuntalar sus esfuerzos en los momentos clave y terminó forzando la definición del ganador desde el ‘paredón’.

¡Las Águilas igualan rápidamente! ?



Ramón Juárez marca el gol del empate para @ClubAmerica y el juego está cada vez más candente en Dignity Health Sports Park ⚽️



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‘Rayados’ fue el primero en marcar en el partido por conducto de Diego Rossi, recién iniciado el segundo tiempo. El exjugador de la MLS encontró las redes con un disparo de larga distancia que sorprendió a Rodolfo Cota.

Pero América encontró la reacción pronto. La consistencia en la ofensiva dio sus frutos en un tiro de esquina. La pelota le quedó a Ramón Juárez, quien, en una media vuelta, contactó el balón con potencia y encontró el tanto del empate.

¡Qué manera de darle la vuelta al partido! ?



Alan Cervantes firma un golazo para la remontada parcial de @ClubAmerica sobre @Rayados ??



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Los emplumados incluso dieron la vuelta al tanteador con una soberbia anotación de Alan Cervantes desde larga distancia, que hizo inútil el lance del arquero Andrada.

Cuando parecía que América se llevaría la victoria, apareció el ‘quitarrisas’ del cuadro regio. Luego de una falta dentro del área, Lucas Ocampo logró emparejar el partido desde el manchón penal.

¡Todo igual otra vez! ?



Lucas Ocampos convierte desde el punto penal para @Rayados e iguala el marcador 2-2 ante @ClubAmerica ?⚪️



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Ya en la tanda de penales, la falla de Cervantes, quien previamente se había colocado la capa de héroe, condenó al equipo azulcrema al partido por el tercer sitio.

Por América cobraron: Rapha Veiga (anotó), Brian Rodríguez (anotó), Israel Reyes (anotó), Alan Cervantes (falló) y Erick Sánchez (anotó).

Por ‘Rayados’ lo hicieron: Luca Orellano (anotó), Diego Rossi (anotó), Víctor Guzmán (anotó), ‘Tecatito’ Corona (anotó) y Hugo Cuypers (anotó).

Con este resultado, ‘Rayados’ se enfrentará el próximo domingo al Toluca en la gran final de la Leagues Cup 2026, mientras que América disputará el partido por el tercer sitio ante León.