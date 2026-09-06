El Atlas hizo un golazo, atajó un penal e igual no ganó

Enrique Gómez

Por momentos, el Atlas de Hernán Crespo ilusiona, pero luego acumula dos partidos consecutivos sin ganar en casa contra equipos inferiores en el papel.

Empate 1-1 contra el Atlante, en un duelo que tuvo mucho drama, pero poco futbol.

Se esperaba un partido muy diferente, sobre todo cuando los Rojinegros se pusieron adelante con un golazo tempranero de Luis Esteves y después, mantuvieron la ventaja con un penal atajado por Camilo Vargas, sin embargo, terminó igualado con el club peor valuado de la Liga MX según Transfermarkt.

Así fueron los goles de este duelo por la Jornada 7 del Apertura 2026:

· 1-0 (7’): Golazo de Luis Esteves, quien tras girar fuera del área puso el balón en el ángulo

· 1-1 (48’): Martín Searrafiore apareció en el corazón del área para rematar una diagonal

Pónganle correa a ese PERRO GOLAZO del mejor ? de la liga ?#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/hSpa6GUhDU — Atlas FC (@AtlasFC) September 6, 2026

El penal atajado número 20 de Vargas en la Liga MX fue al 35’.

Los ‘Zorros’, que hace un par de semanas estaban segundos en la tabla (puesto que, de hecho, ahora ocupa su archirrival Chivas), siguen perdiendo posiciones, pues tras caer contra el Querétaro en casa la jornada pasada, esta vez tan solo sumaron un punto contra el Atlante, que bien pudo ganar el partido, pero se le retiró un penal a favor de manera muy polémica.

Y hablando de penales comidos y polémica, el árbitro decidió acabar el partido en vez de revisar lo que era un manotazo claro sobre el juvenil rojinegro Jesús Serrato dentro del área penal.

Primer empate para el Atlas en este torneo, cuarto para los ‘Potros de Hierro’, que ya acumulan siete puntos en su primer certamen de regreso a primera División, luego de 12 años en segunda.

Tras vencer a equipos como Cruz Azul, León y Tigres, el equipo tapatío volvió a fallar en casa contra un equipo modesto. Merecido, pues estuvo muy impreciso y acelerado en un Estadio Jalisco abarrotado.