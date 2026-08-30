Querétaro se levantó y 'noqueó' al Atlas a domicilio

Hiram Marín

Inesperada resultó la derrota de los Rojinegros del Atlas 3-1 ante los Gallos de Querétaro en partido que continuó la Jornada 6 del Apertura 2026 de la Liga MX y que además resultó en una gran tarde para el uruguayo Santiago Homenchenko,

Fue precisamente el delantero de ascendencia ucraniana quien abrió el marcador al 39' ante la incredulidad de los seguidores tapatíos y aunque al 42' vendría el empate en un autogol de Carlo García, Querétaro mandaba.

El empate 1-1 se mantuvo durante una buena parte de la primera mitad, hasta que al 70 vendría otra vez Homenchenko para darle la ventaja nuevamente a los visitantes.

Y por si eso no fuera poco, la puntilla llegó al 76'. Carlos García vencía a Camilo Vargas y el triunfo era un hecho para los queretanos, que levantan la cara y de paso ponen a pensar al Atlas.