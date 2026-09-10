¡El nuevo rico! Atlas pagó 12 millones por Elías Montiel

Enrique Gómez

En sus 110 años de historia, el Atlas jamás se imaginó ser el nuevo rico de la Liga MX, pero con la llegada de José Miguel Bejos como dueño del club a mitad de año, el equipo rojinegro ya tiene nueve refuerzos.

Elías Montiel es el flamante fichaje del equipo tapatío y hasta ahora, el más caro de todos, pues se dice que el Pachuca recibió 12 millones de dólares por su canterano. Hasta hace unos meses, una negociación entre estos dos clubes era impensable por la pésima relación entre Orlegi y Grupo Pachuca, pero como el Atlas ya tiene nuevos propietarios, el vínculo entre estas históricas instituciones vive una nueva era.

Por si fuera poco (y aunque ya no tiene cupos de extranjeros disponibles), el Atlas también está muy cerca de cerrar el fichaje de Kevin Zenón, quien llegaría procedente de Boca Juniors.

Juventud, talento y un gran futuro por delante ??



Bienvenido al Rojinegro, Elías Montiel ?https://t.co/9kajX9kM8F#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/VPVEVxcati — Atlas FC (@AtlasFC) September 10, 2026

Los nueve fichajes confirmados de los ‘Zorros’ para este Apertura 2026:

1. Ryan Mmaee, delantero marroquí

2. Luis Esteves, mediocampista portugués

3. Duk, extremo caboverdiano

4. Milton Valenzuela, lateral argentino

5. Jorge Sánchez, lateral mexicano

6. Juan José Purata, defensa mexcano

7. Florián Monzón, delantero argentino

8. Adonis Frías, defensa argentino

9. Elías Montiel, mediocampista mexicano

En lo que respecta al jugador de 20 años, llega a La Academia tras haber sido titular en seis partidos de este Apertura 2026, torneo en el que se estrenó con gol y asistencia en la primera fecha. El hidalguense debutó como profesional en 2023 y desde entonces ya suma 101 partidos, siete goles y 10 asistencias.

Atlas renovó prácticamente todo su plantel, además de la directiva y hasta el cuerpo técnico con la llegada de Hernán Crespo y aunque ahora marcha en quito lugar de la Liga MX, con semejante inversión, está claro que la exigencia es máxima para el ‘nuevo rico’ del futbol mexicano.