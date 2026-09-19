Atlas contra Pumas, el partido en el que nadie sabe por quién apostar

Enrique Gómez

Al Atlas no suele irle bien contra Pumas y a Universidad históricamente se le complica jugar en Guadalajara. Si a eso le sumamos que solo dos puntos los separan en la tabla de posiciones, claro que se espera una competencia muy parejo en este partido de medio torneo en el Estadio Jalisco.

Ambos equipos están fuera de zona de Liguilla, pero con lo apretado que está el torneo, una victoria en esta Jornada 9 podría ser suficiente para que cualquiera de los dos se posicione en zona de clasificación de cara a la parte crítica del Apertura 2026.

Así llegan ambos equipos a este duelo por la novena fecha de la Liga MX: