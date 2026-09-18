Aceptémoslo, el Clásico Nacional es el mejor partido de la Jornada 9

Enrique Gómez

Claro que el Clásico Nacional en las alturas de la tabla se roba la atención de la Jornada 9 de la Liga MX, pero hay otros partidos que podrían ser muy reveladores para iniciar la segunda mitad del torneo.

Por ejemplo, el duelo entre Atlas y Pumas por un lugar entre los ocho primeros o el Monterrey buscando reencontrarse con su papel de candidato ante Cruz Azul son grandes teloneros para lo que será el América contra Chivas, un encuentro directo por tomar la cima de la tabla de forma provisional.

Aquí todos los horarios y las mejores historias para esta novena fecha del Apertura 2026: