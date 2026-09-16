Por 65 años, Chivas y América se han repartido el dominio de la Liga MX

Enrique Gómez

Durante más de 60 años, el futbol mexicano ha estado ‘sometido’ por el mismo duopolio deportivo. Pero, si el tamaño de un equipo solo se midiera en títulos, ¿hace cuánto que el América es más grande que Chivas?

Y es que, aunque el Guadalajara dominó el futbol mexicano por más de 50 años, o sea, durante medio siglo fue el club con más campeonatos de Liga MX, el América ya rebasó (y por mucho) el palmarés de su archirrival y de hecho, ya van casi de 10 años desde que la institución más laureada del futbol mexicano no es el equipo rojiblanco, sino el club de amarillo que hace poco ganó un tricampeonato.

Chivas siendo el club ‘más grande’ de Liga MX:

· De 1961 al Apertura 2014: 53.5 años

· De Clausura 2017 al Apertura 2018: 1.5 años

· Total: 55 años

América siendo el club con más títulos de Liga MX:

· Desde Apertura 2014 a la actualidad: 12 años

· Entre 2017 y 2018 compartió el récord con el Guadalajara

· Total: 11.5 años

Como el Guadalajara ganó su 12do y último título en el Clausura 2017 y el América ganó la 13 (de 16 totales) en diciembre de 2018, resulta que el ‘Rebaño’ tiene casi ocho años que dejó de ser el equipo más grande del futbol mexicano. Y debido a la gran diferencia que ya existe entre ambas instituciones (cuatro campeonatos), se ve muy lejano el día en que el equipo puedo recuperar el sitio de honor.

¿América y Cruz Azul son los clubes con más trofeos vigentes?

Eso así, mucho más lejano se ve que el América pueda igualar el récord del Guadalajara de 53 años siendo el equipo más ganador de México, pues aún le faltan unos 41 años de dominio ininterrumpido.

Antes de la era rojiblanca, León fue el equipo con más títulos del futbol mexicano de 1949 a 1961.

Entonces, si juntamos ambas dinastías, resulta que solo entre América y Chivas han dominado los últimos 65 años en el futbol mexicano. Por algo a este enfrentamiento que vivirá una edición más en la Jornada 9 del Apertura 2026 se le conoce como el Clásico Nacional.