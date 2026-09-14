América, en picada justo antes de El Clásico

Héctor Cantú

Las ‘Águilas’ del América llegarán golpeadas al Clásico Nacional después de sufrir ante Cruz Azul su primera derrota del Apertura 2026.

Han sido días complicados para el equipo de Guillermo Almada que terminó en la cuarta posición de la Leagues Cup y días después sufrió un doloroso descalabro ante La Máquina que lo llevó a caer hasta el tercer lugar de la clasificación general.

Rumbo al duelo ante su acérrimo rival, América deberá cambiar el chip para evitar otra derrota que podría hacerlo perder más posiciones en la tabla.

Mientras Chivas se afianza como uno de los equipos con mejor pegada del torneo, América ha mostrado problemas defensivos que lo han llevado a recibir gol en siete de sus últimos 10 partidos disputados.

El equipo de Gabriel Milito, en cambio, ha demostrado garra y mucha pegada, pues solamente se ha quedado sin marcar en dos de los 11 encuentros que ha disputado esta temporada entre Liga MX y Leagues Cup.

A pesar de la salida de la ‘Hormiga’ González, el conjunto rojiblanco ha encontrado en otros futbolistas las anotaciones necesarias para mantener su producción ofensiva y su ascenso ininterrumpido hasta el liderato del futbol mexicano.

Chivas llegará al Clásico Nacional como superlíder del campeonato y con la posibilidad de conseguir su tercera victoria consecutiva ante América.