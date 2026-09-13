No cambia la historia; Pumas suma un fracaso más ante Chivas

Héctor Cantú

Chivas volvió a imponer condiciones ante Pumas y extendió su dominio reciente sobre los universitarios con una contundente victoria.

El ‘Rebaño Sagrado’ goleó 3-0 a los auriazules, una diferencia que no conseguía ante este rival desde 2022.

El gran protagonista de la victoria rojiblanca fue Santiago Sandoval. El atacante de 19 años firmó un doblete y encaminó el triunfo del Guadalajara.

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Chivas golpeó apenas a los tres minutos para tomar ventaja y desatar la celebración en el Estadio Akron.

El segundo tanto llegó a los 56 minutos, después de una gran jugada colectiva que terminó con un disparo lejano de Sandoval que venció a Keylor Navas.

Con Pumas volcado al ataque en busca de recortar la desventaja, el Guadalajara encontró espacios y Bryan González marcó el tercer tanto para sentenciar la goleada.

¡NUESTRO 'COTORRO' ESTÁ DE VUELTA! ¡QUÉ GOLAZO! ??



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Chivas llegó así a seis partidos consecutivos sin perder ante Pumas. Los universitarios no derrotan al conjunto rojiblanco desde 2023, cuando consiguieron una goleada en la Liga MX.