Chivas golea y se destapa como serio candidato en la Liga MX

Enrique Gómez

Falta más de medio torneo y luego seguirá la Liguilla, pero Chivas acaba de inscribirse como candidato.

Con una goleada a domicilio y una racha de seis partidos sin perder, el Guadalajara ascendió al segundo lugar de la tabla de posiciones y se declara listo para darle pelea al América y al resto de los favoritos.

Categórica victoria de 3-0 sobre el Atlético de San Luis, que muy rápido desdibujó el gran triunfo que pegó la jornada pasada en el ‘Gigante de Acero’ contra el Monterrey de Matías Almeyda.

Los problemas de contundencia que acusó el equipo de Gabriel Milito a principios del torneo son cosa del pasado y ahora es capaz de trasladar al marcador su gran propuesta de juego y dominio sobre el campo prácticamente de inmdiato, pues esta vez resolvió el partido en menos de 10 minutos.

Chivas, resolviendo ante San Luis en solo 9 minutos

Así fueron los goles de este partido celebrado en tierras potosinas:

· 0-1 (6’): Autogol del portero Andrés Sánchez, tras un disparo al poste que rebotó en su espalda

· 0-2 (10’): Golazo de Ricardo Marín, quien desde fuera del área prendió un balón retrasado

· 0-3 (80’): Richy Ledezma batió al arquero con un disparo fortísimo en la esquina del área chica

Lamentable encuentro para el portero Sánchez, quien pasando la media hora de juego salió lesionado.

̶O̶g̶a̶l̶a̶ ̶g̶a̶n̶e̶ ̶C̶h̶i̶v̶a̶s̶ ̶o̶g̶a̶l̶a̶



?? ¡GANARON LAS CHIVAS! ??



Con goles de @Richymarin19 y @richydezma, además de un autogol, regresamos a casa con los 3 puntos ?⚪️ pic.twitter.com/wac1u4w6f2 — CHIVAS (@Chivas) September 6, 2026

El equipo potosino mejoró notablemente en el segundo tiempo e incluso puso dos balones en los postes, pero tampoco tuvo la suficiente frecuencia de llegada como a merecer algo menos que una derrota en esta Jornada 7 del Apertura 2026, por lo que se mantendrá entre los últimos cuatro lugares.

Con 12 goles a favor (y 14 puntos), el club rojiblanco tiene una de las mejores ofensivas del certamen y aunque registra un partido más que el resto de los ocupantes de la parte alta del torneo, puede estar satisfecho, pues cuando más debía hacerlo, conquistó una victoria poderosa en calidad de visitante.

El clásico nacional entre Chivas y el líder América es el 19 de noviembre, pero, por ahora, el ‘Rebaño’ está solo a tres puntos de la cima y con total perfil de candidato al título.