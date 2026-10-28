¿Julián Quiñones merecía estar en el pódium del Balón de Oro?

Enrique Gómez

Que Julián Quiñones estuviera en la nómina final para el Balón de Oro fue histórico y un motivo de orgullo para México, pero quedar cerca del pódium de ganadores era algo a lo que non podía aspirar.

El campeón de goleo en la liga de Arabia Saudita y MVP de la Selección Mexicana en el pasado Mundial quedó en el lugar 28 del ranking global de la revista France Football (la encargada de entregar el galardón más prestigioso a nivel individual), pero ¿merecía alcanzar el pódium?

El ganador del Balón de Oro fue Harry Kane y le siguieron Kylian Mbappé y Lamine Yamal (en ese orden). Este galardón se entrega de manera democrática al mejor jugador de la temporada (no del año calendario), es decir, se evalúa el rendimiento de agosto a julio y se tiene muy en cuenta la Copa del Mundo 2026, sin embargo, eso no condenó a Kane ni catapultó a Yamal.

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De acuerdo con la aplicación Comparisonator, este fue el puntaje a nivel de clubes de los tres ‘ganadores’ del Balón de Oro, construido con base en su rendimiento durante la temporada 2025/26 y evaluando todas las facetas del juego, como ataque, defensa, pases y duelos.

1. Lamine Yamal, extremo derecho español (Barcelona) → 495

2. Harry Kane, delantero inglés (Bayern Munich) → 432

2. Kylian Mbappé, delantero francés (Real Madrid) → 432

En tanto, el delantero del Al-Qadsiah, Julián Quiñones, tuvo un índex de 232, según esta central de estadísticas.

Claramente, el mexicano está varios escalones por debajo de estos jugadores colosales y por eso, no pudo avanzar más lugares en la lista del Balón de Oro, pero bien merecido tuvo su inscripción en el ranking gracias a lo que hizo con su club y a cómo ilusionó a todo México en el Mundial 2026.