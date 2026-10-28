Publicación: miércoles 28 de octubre de 2026

Enrique Gómez

¿Julián Quiñones merecía estar en el pódium del Balón de Oro?

Así fue el rendimiento total del mexicano, en comparación con Kane, Yamal y Mbappé

Que Julián Quiñones estuviera en la nómina final para el Balón de Oro fue histórico y un motivo de orgullo para México, pero quedar cerca del pódium de ganadores era algo a lo que non podía aspirar.

El campeón de goleo en la liga de Arabia Saudita y MVP de la Selección Mexicana en el pasado Mundial quedó en el lugar 28 del ranking global de la revista France Football (la encargada de entregar el galardón más prestigioso a nivel individual), pero ¿merecía alcanzar el pódium?

El ganador del Balón de Oro fue Harry Kane y le siguieron Kylian Mbappé y Lamine Yamal (en ese orden). Este galardón se entrega de manera democrática al mejor jugador de la temporada (no del año calendario), es decir, se evalúa el rendimiento de agosto a julio y se tiene muy en cuenta la Copa del Mundo 2026, sin embargo, eso no condenó a Kane ni catapultó a Yamal.

Se acabó el sueño: Julián Quiñones y Scarlett Camberos, sin Ballon d’Or

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La ilusión mexicana llegó a su fin y ninguno de los dos conquistará el premio

De acuerdo con la aplicación Comparisonator, este fue el puntaje a nivel de clubes de los tres ‘ganadores’ del Balón de Oro, construido con base en su rendimiento durante la temporada 2025/26 y evaluando todas las facetas del juego, como ataque, defensa, pases y duelos.

1. Lamine Yamal, extremo derecho español (Barcelona) → 495

2. Harry Kane, delantero inglés (Bayern Munich) → 432

2. Kylian Mbappé, delantero francés (Real Madrid) → 432

En tanto, el delantero del Al-Qadsiah, Julián Quiñones, tuvo un índex de 232, según esta central de estadísticas.

Claramente, el mexicano está varios escalones por debajo de estos jugadores colosales y por eso, no pudo avanzar más lugares en la lista del Balón de Oro, pero bien merecido tuvo su inscripción en el ranking gracias a lo que hizo con su club y a cómo ilusionó a todo México en el Mundial 2026.

El festejo de Julián Quiñones, una 'venganza amistosa' contra Sudáfrica
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