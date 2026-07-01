Gol de Julián Quiñones provoca microsismo en la Ciudad de México

Héctor Cantú

La euforia que provocó el primer gol de México frente a Ecuador durante el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Mundo, provocó vibraciones similares a un ‘microsismo’ en la Ciudad de México.

Las vibraciones producidas por los brincos de millones de capitalinos durante la celebración fueron registradas por los sistemas de alerta sismológica que son utilizados por las aplicaciones preventivas.

“Cuando cayó el gol al minuto 22, detectamos una señal de amplitud sobresaliente. El aparato detectó las vibraciones de los brincos, totalmente provocados por el ser humano”, detalló Diego Ramírez Calvo, director de una de las plataformas de prevención sísmica más descargadas.

Aunque ciertamente no es un microsismo, pues no es un movimiento telúrico per se, las vibraciones registradas estuvieron dentro de los rangos que activan las alarmas por movimientos en tierra.

México logró clasificarse a los octavos de final, instancia donde se medirá a Inglaterra el próximo domingo 5 de julio en el que será el último partido del Mundial 2026 en territorio mexicano.