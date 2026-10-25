Se acabó el sueño: Julián Quiñones y Scarlett Camberos, sin Ballon d’Or

Oscar Sandoval

Julián Quiñones no ganará el Ballon d’Or, pero nadie le quitará el orgullo de haber competido por el premio al mejor futbolista del mundo. El mexicano apareció entre los candidatos y terminó en la posición 28 de la votación, un reconocimiento a su rendimiento durante la temporada.

El máximo goleador de la Saudi Pro League fue una de las novedades entre los nominados y consiguió hacerse un lugar en la pelea por el prestigioso galardón. Sin embargo, los votos no fueron suficientes para mantenerlo entre los principales aspirantes al premio.

La organización comenzó a revelar las posiciones de los candidatos y Quiñones apareció entre los primeros nombres anunciados. El mexicano ocupó el puesto 28, después de que se dieran a conocer las posiciones de Sadio Mané y William Saliba.

Scarlett Camberos consiguió una mejor posición en la votación del Ballon d’Or Femenino. La mexicana terminó en el puesto 21, por delante de futbolistas como Alex Greenwood, de Manchester City, y Caroline Weir, de Real Madrid.