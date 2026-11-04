Es ilógico, pero México no convocará a Henry Martín

Enrique Gómez

El mejor goleador mexicano en lo que va de la temporada no estará con la Selección…

Henry Martín, quien vive un 'tercer aire' en su carrera y que lleva 10 anotaciones en el Apertura 2026, supuestamente no estará en la lista de convocados de Rafael Márquez para la Liga de Naciones de CONCACAF, donde el entrenador buscará la primera victoria de su gestión.

Sorpresivo si consideramos que al equipo ‘azteca’ no le sobran delanteros en buen momento (por no decir que simplemente nos los tiene) y que no puede darse el lujo de seguir sin ganar, ahora en la eliminatoria contra Jamaica, pues está en luego un pase al final four de la Nations League de esta región.

De acuerdo con diversos reportes, Márquez citará a Santiago Giménez, Armando González y Armando León (jugador de 26 años que milita en la liga de Croacia y que recibirá el primer llamado de su carrera) como nueves de área, el resto de los atacantes tienen un rol más de extremos.

La veteranía de Henry (33 años) y la hipótesis de que Rafa no quiere llamar a jugadores que no estén proyectados para el Mundial del 2030 es inválida considerando que en la lista sí estaría ‘Tecatito’ Corona, atacante de la misma edad que apenas recuperó cierto nivel este torneo.

Todo indica que se trata de un tema personal o cuando menos, de una decisión muy particular del entrenador.