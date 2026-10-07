Rafael Márquez no perdonará a todos: "Vi quién puede estar y quién no"

Enrique Gómez

Por lo menos Rafael Márquez cumplió con su objetivo en esta Fecha FIFA… No es sarcasmo, de verdad es bueno saber que el entrenador sacará algo positivo de esta desastrosa presentación.

Luego de la derrota 2-0 contra Chile, que siguió a la caída 3-0 con Estados Unidos y que concluyó una Fecha FIFA de cuatro partidos donde no hubo una sola victoria, el nuevo entrenador de la Selección Mexicana pidió no comparar a este equipo con el que jugó el Mundial, pues el anterior era el producto final del proyecto de Javier Aguirre y esta, la primera versión de un nuevo proceso.

“Comparar un Mundial con partidos amistosos, con una defensa diferente al Mundial… no hay comparación. Son chicos que quizás jugaban por primera vez juntos, debemos seguir trabajando, intentaremos reforzar lo que hemos visto que nos hace falta”, comentó Márquez tras la inesperada caída contra Chile, que vive uno de los momentos más bajos de su historia reciente.

Terminó el Mundial y México entró en crisis con Rafa Márquez Tras la derrota ante Chile, el balance de esta Fecha FIFA es terrible

Pese a todo, el estratega aseguró que cumplió con la misión de darle minutos a cada uno de los jugadores en su primera lista de convocados y sentenció que después de esta oportunidad, sabe quién es material de selección y quién no. Con estas palabras, podemos adelantar que a muchos de estos jugadores no los veremos para los partidos oficiales de noviembre por la Liga de Naciones.

“Le di oportunidad a todos, eso se presupuestó. Intentar verlos era el objetivo y vimos quién puede estar y quién no”, advirtió Rafa, quien firmó uno de los peores arranques para un técnico debutante con un balance de dos empates, dos derrotas; dos goles a favor y siete en contra.

Tras lo vivido en el Mundial 2026, fue como si México regresara al punto de crisis en el que se encontraba antes de la llegada de Javier Aguirre. Veremos si Márquez pueda plasmar las lecciones aprendidas en esta Fecha FIFA para sacar adelante los cuartos de final de la Liga de Naciones de CONCACAF.