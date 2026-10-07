Terminó el Mundial y México entró en crisis con Rafa Márquez

Enrique Gómez

¿Entonces fue Javier Aguirre el que hizo magia con una Selección Mexicana que sigue perdida desde hace años?

Ni siquiera contra una de las peores versiones de Chile, ni porque hubo cuatro partidos en esta Fecha FIFA y ni porque prácticamente fue local en todos los compromisos en Estados Unidos, Rafael Márquez pudo conquistar su primera victoria. De hecho, el equipo nunca se vio bien.

La etapa después del Mundial 2026 inició de forma desastrosa, pero al menos todos los partidos fueron amistosos y sirvieron para que el nuevo entrenador ganara seria experiencia y conociera los alcances de los jugadores, ya sin la inyección energética de jugar el Mundial en casa.

México, 5 partidos seguidos yéndose abajo en el marcador Incluso contra dos de las peores selecciones de Sudamérica, la historia fue la misma

Victoria 2-0 de Chile sobre México, que encadena su segunda derrota consecutiva, su quinto partido al hilo yéndose abajo en el marcador y eventualmente, su quinto juego sin ganar.

Así fueron los goles de este cuarto y último partido de la primera Fecha FIFA después del Mundial:

· 0-1 (54’): Gran contragolpe, pared a toda velocidad y definición de Maxi Gutiérrez

· 0-2 (64’): Pase filtrado que no pudo cortar la defensa y Vicente Pizarro definió de primera

El primer gol fue en medio de las piernas de Álex Padilla, tercer portero que ve actividad en esta Fecha FIFA. Pero además de la poca seguridad en el arco y del pésimo timing defensivo, es escandalosa la falta de oportunidades que generó el equipo de Rafael Márquez en los últimos dos partidos. Salvo por las fallas de Santiago Giménez en el duelo ante Estados Unidos, el Tri se ganó a pulso esas dos roscas que colgó en los más recientes encuentros.

El balance de esta Fecha FIFA: dos empates, dos derrotas; dos goles a favor y siete en contra.

Como pasó antes del rescate infalible de Javier Aguirre, México no se vio nada bien y perdió ampliamente contra una Selección Chilena que no asistió a los últimos tres Mundiales y que en esta fecha sí perdió (1-0 y 4-2) contra Canadá y Estados Unidos, los otros anfitriones de la Copa del Mundo.