Aunque le quitó 2 piezas, Javier Aguirre le deseó lo mejor a Rafa Márquez

Redacción FOX Deportes

Aunque le quitó a dos integrantes del cuerpo técnico justo antes de su debut al frente de la Selección Mexicana, Javier Aguirre tiene plena confianza en Rafael Márquez y está feliz de que la Federación respetara el proyecto de que el exjugador del Barcelona fuera su sucesor hacia la Copa del Mundo 2030.

Previo a su viaje a España para firmar como nuevo entrenador del Valencia, en lo que significa un gran reto en la parte final de su carrera como entrenador tras dirigir un tercer Mundial con México, Aguirre cree que “no hay ningún problema” con que haya arrancado dos auxiliares del Tri.

¡Sin problemas! Javier Aguirre se va con sus hombres al Valencia. pic.twitter.com/5xiTYjdBfA — FOX (@somos_FOX) September 23, 2026

“Yo respeto procesos y proyectos. Llegué con siete personas a la Selección Mexicana y solo me llevo a dos, a Pol Llorente y a Toni Amor. Tenemos años de estar juntos, nos entendemos bien y creo que no hay problema”, dijo el entrenador, quien también le deseó lo mejor a Rafa Márquez.

“Las sensaciones son fantásticas. La Federación hizo un gran proyecto a seis años que Rafa va a culminar. Él está preparadísimo para llevarlo a cabo; hay que apoyarlo. Empieza esta Fecha FIFA con algunos contratiempos ‘normales’ de lesiones, bajas de juego. Vi su lista y me gusta; hay una base importante, está bien asesorado y creo que le va a ir muy bien”, vaticinó el estratega.

El retiro puede esperar, Javier Aguirre ya viaja rumbo a Valencia "Rechacé cuatro ofertas, pero tengo mucho arraigo con España", explicó el técnico mexicano

A sus 67 años, el entrenador se mostró conforme con el Mundial que hizo México (eliminado en octavos de final por Inglaterra luego de cinco victorias previas) y aseguró sentirse en un buen momento para tomar las riendas del Valencia, equipo histórico del futbol español.

“La gente agradece ese mes maravilloso que le pudimos dar: una alegría dentro de nuestros problemas y vicisitudes. Creo que fue un bonito colofón de mi carrera en México”, aseguró.

Aguirre, por mucho el entrenador más célebre en la historia del futbol mexicano, dirigirá a su séptimo equipo en España, pero tuvo que trastocar el cuerpo técnico del nuevo Tri en el proceso.