El retiro puede esperar, Javier Aguirre ya viaja rumbo a Valencia

Enrique Gómez

Con mucho optimismo para afrontar el que podría ser el último gran reto de su carrera, Javier Aguirre puso rumbo a España para hacer lo que mejor sabe: rescatar a un club en crisis.

Solo que esta vez, el necesitado en cuestión es nada menos que el Valencia, equipo seis veces campeón de La Liga, pero que ahora se encuentra en puestos de descenso, toda la especialidad del técnico mexicano.

Previo a su vuelo trasatlántico, el ‘Vasco’ reveló que, aunque tanteó la posibilidad de retirarse de los banquillos tras dirigir su tercer Mundial con México, el arraigo con España lo convenció.

“Estábamos ahí en el limbo de dejarlo de una vez o no. Habíamos rechazado cuatro ofertas de trabajo de diferentes países, incluido México, pero al final nos decidimos por esta. Tenemos mucho arraigo con España, estuve 15 temporadas ahí y creemos que será un buen colofón para mi carrera”, comentó el técnico para los periodistas que se dieron cita en el aeropuerto.

✈️ 'El Vasco' Aguirre rumbo a España para presentarse como nuevo director técnico del Valencia.



Amigable como siempre, Javier se despidió de la prensa mexicana en el aeropuerto. ??



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A sus 67 años, Aguirre tomará a su séptimo equipo en España, pero es innegable que el Valencia es uno de los clubes de más alto perfil que ha dirigido, por lo que confía en que pueda llevarlo a una nueva realidad en La Liga, más allá de que de momento es penúltimo lugar con cuatro puntos.

“Es un equipo importantísimo, un histórico. Voy a intentar cerrar bien y hacerlo bien. Es una oportunidad que me llega en buen momento. Nunca se garantiza nada, pero falta mucha liga, 31 partidos y más 90 puntos. Hay un buen plantel y tengo muchas ganas, hay muchos elementos para ser optimistas”, declaró el entrenador, quien esta mañana fue anunciado oficialmente por el club.

Lejos de terminar, Aguirre acaba de dar un gran paso en su carrera, pues, aunque solo firmó hasta el final de esta temporada, tiene la opción de un año más dependiendo de los resultados. El siguiente partido del Valencia es el 11 de octubre, o sea, tendrá casi tres semanas para trabajar.