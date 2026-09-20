¿Contra quién debutaría Javier Aguirre al frente de Valencia?

Oscar Sandoval

Valencia estaría ultimando los detalles del contrato que Javier Aguirre firmaría esta semana. El técnico mexicano llegará a la ciudad en las próximas horas y se espera que sea presentado para comenzar a trabajar a partir del jueves.

? Óscar Sánchez: “El equipo ha demostrado que está vivo, que tiene ganas de revertir la situación”



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El ‘Vasco’ tendrá la misión de conseguir una salvación más en su carrera como entrenador en el futbol español. El conjunto valenciano vive el peor arranque como local de su historia y está amenazado por el descenso, por lo que el mexicano intentará sacarlo de la zona roja.

El parón internacional jugaría a favor de Aguirre, quien tendría dos semanas de trabajo antes de estrenarse en el banquillo del conjunto ‘Che’.

Su debut podría ser el 11 de octubre contra Racing de Santander, un partido que marcaría el comienzo de una nueva etapa para Valencia que tiene la permanencia como principal objetivo.