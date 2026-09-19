Valencia ya espera a Javier Aguirre, el experto en manejo de crisis

Enrique Gómez

En España aseguran que ya es un hecho: Javier Aguirre es el nuevo entrenador del Valencia.

Y aunque el equipo ‘ché’ está tan venido a menos que decidió entregarse a un entrenador demarcado para equipos en crisis, desde ya es uno de los clubes más importantes que el técnico mexicano ha dirigido en su carrera, quizá solo por debajo del Atlético de Madrid.

De acuerdo con la prensa española, el exentrenador de la Selección Mexicana llegará al oriente de la península ibérica el lunes para firmar su contrato, solo queda esperar si el club acepta la propuesta del estratega, quien quiere una cláusula de extensión obligatoria si el equipo clasifica a la próxima Champions League, algo que sería milagroso dadas las condiciones actuales.

¡A UNA FIRMA DEL VALENCIA! ??



Javier Aguirre ocupará el banquillo del Valencia en los próximos días. Se espera que el "Vasco" llegue a España la siguiente semana para firmar con los "Blanquinegros".



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Una vez que se haga oficial, el Valencia se convertirá en el séptimo club español que es dirigido por el ‘Vasco’, pero apenas el segundo de alto perfil, pues antes estuvo a cargo de Osasuna, Zaragoza, Espanyol, Leganés y Mallorca, clubes que necesitaban un bombero más que un táctico, justo la misma situación en la que se encuentra el equipo seis veces campeón de La Liga española.

Previo a su partido contra la Real Sociedad, el Valencia marcha en penúltimo lugar de la tabla.

Aguirre, quien tanteó el retiro después de la conclusión de su tercera etapa a cargo del Tri en el Mundial 2026, tendrá una gran oportunidad a sus 67 años: levantar a uno de los equipos más importantes de España y hacer valer sus nueve meses de contrato.