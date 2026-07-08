Así fue el tercer y último 'baile' de Javier Aguirre con México

Enrique Gómez

La tercera etapa de Javier Aguirre comenzó un primero de agosto de 2024, terminó el 5 de julio de 2026 y se confirmó el fin de una era con la ascensión de Rafael Márquez como nuevo director técnico de cara al Mundial del 2030, pero, ¿qué sucedió en estos dos años del Tri con el ‘Vasco’?

Se celebraron muchas más victorias que derrotas, se alcanzaron anécdotas únicas en la Copa del Mundo y se estableció un dominio claro sobre Estados Unidos y toda la CONCACAF con dos campeonatos y aunque el equipo no pudo hacer historia en la Copa del Mundo, honestamente se tuvo una actuación mucho mejor a la que se vislumbraba antes de su llegada para relevar a Jaime Lozano.

Así fue la tercera y última etapa del ‘Vasco’ como director técnico de la Selección Mexicana: