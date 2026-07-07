¡Le cumplieron! Rafael Márquez, nuevo técnico de la Selección Mexicana

Enrique Gómez

A solo tres días de la eliminación en el Mundial, la Selección Mexicana ya nombró a su nuevo entrenador.

Oficialmente, Rafael Márquez es el nuevo director técnico de México hacia la Copa del Mundo del 2030.

La Federación Mexicana de Futbol respetó el plan original y le cumplió la promesa que le hizo a Rafa al arrancarlo de la estructura del Barcelona en 2024 para incorporarlo como auxiliar de Javier Aguirre y posteriormente, ascenderlo a director técnico, una vez que terminara el ciclo.

Y aunque el Tri se despidió de la competencia inconvenientemente rápido, los directivos no perdieron el tiempo y a través de un comunicado anunciaron la designación de Rafael Márquez y de esta manera, la conclusión de la etapa del ‘Vasco’, cuyo vínculo venció con la participación del Tri en la Copa del Mundo.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Márquez, exjugador del Barcelona y canterano del Atlas, es una de las dos máximas leyendas que tiene el futbol mexicano en su historia y será el encargado de “dar continuidad al trabajo realizado durante el último ciclo mundialista, fortalecer el desarrollo deportivo de la Selección Nacional de México y afrontar sus próximos compromisos internacionales”, según expresó la FMF en su comunicado.

“Al formalizar el nombramiento de Rafael Márquez, la Federación Mexicana de Futbol expresa su más amplio reconocimiento y agradecimiento a Javier Aguirre y a todo su cuerpo técnico por el compromiso, liderazgo y profesionalismo con que encabezaron a la Selección Nacional”, pues ese “legado de trabajo, identidad y competitividad” fortalece “las bases para la siguiente etapa del representativo nacional”.

La siguiente Fecha FIFA es entre septiembre y octubre, mientras que la Liga de Naciones inicia para México en noviembre, por lo que, a partir de esas fechas, veremos a Rafa asumiendo su destino como técnico del Tri.