A levantar la cara, ¿Cuándo es el próximo partido de México?

Enrique Gómez

El luto no dura para siempre, mucho menos en el futbol. Y aunque la nube de tristeza no se ha ido del todo para la afición, la vida continúa y en poco más de dos meses volveremos a ver a la Selección Mexicana.

Quizá ahora no lo parezca, pero el sentimiento de duelo por la eliminación del Tri en la Copa del Mundo 2026 se terminará disipando, nuevas generaciones vendrán a intentar hacer historia y en poco tiempo, una nueva Selección comandada por Rafael Márquez deberá hacer su presentación.

¿Cuándo es el próximo partido del Tri tras la eliminación en el Mundial?

Si alguien esperaba un periodo de silencio por las ilusiones rotas en el Estadio Ciudad de México, mejor que lo olvide pues la siguiente Fecha FIFA llegará antes de que termine el verano.

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De acuerdo con la página de la FIFA, la siguiente ventana de partidos internacionales es del 21 de septiembre al 17 de octubre, es decir, iniciará antes del equinoccio de otoño (23 de septiembre), aunque la mayoría de los partidos se celebrarán al comienzo de la penúltima estación del año.

Y como a México le gusta jugar sus amistosos los sábados y los martes, es posible vaticinar que los siguientes partidos del Tri serán el 26 y el 29 de septiembre o bien, el 3 y el 6 de octubre.

¿Y los partidos oficiales?

Para que México se vuelva a presentar en un torneo de la FIFA tampoco habrá que esperar demasiado, pues la Liga de Naciones de CONCACAF 2026/27 también está por iniciar, sin embargo, como el Tri se encuentra (como siempre) entre los mejores cuatro rankeados de la zona, avanzará directo a los cuartos de final y esa instancia se disputará, a partidos de ida y vuelta, entre el 9 y el 17 de noviembre.

La Selección Mexicana enfrentará a un equipo clasificado de la primera ronda de la liga de naciones en los cuartos, mientras que, de avanzar, irá al final four en el SoFi Stadium de Los Ángeles en marzo.

No es lo mismo que un Mundial y la sensación de la oportunidad perdida seguirá punzando, pero conforme avancen los meses será menos dolorosa y así, en 2030, una nueva generación disputará el gran torneo.