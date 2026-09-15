Javier Aguirre, el candidato principal (e ideal) para dirigir al Valencia

Enrique Gómez

Como el Valencia ya se convirtió en un equipo español en situación crítica, está listo para entregarse a Javier Aguirre, técnico que ha especializado su carrera en salvar clubes del descenso.

El ‘Vasco’ Aguirre es el principal candidato para dirigir al equipo de Mestalla.

De acuerdo con el diario Récord, el exentrenador de la Selección Mexicana se ha convertido en el favorito para asumir las riendas del histórico equipo ibérico, toda vez que las dos primeras opciones que tenía la directiva decidieron declinar la propuesta por el precario estado del equipo.

Aunque solamente van seis jornadas, el club seis veces campeón de España ya siente la quema del descenso en carne propia y antes de que su situación se agrave apostará por un revulsivo inmediato.

Aguirre es valiente y de hecho, debe su carrera en España a los equipos en crisis, pues princialmente han sido este tipo de clubes los que buscan al mexicano, intentando aprovechar su gran manejo de grupo y capacidad para hacer reaccionar a equipos venidos a menos.

Según la misma fuente, el club ya tuvo acercamientos con el entrenador de 67 años y de hecho se dice que el técnico ya habría aceptado tomar el proyecto, pese a que después de la participación de México en la Copa del Mundo planteó públicamente su retiro como director técnico.

Valencia, 17mo lugar de La Liga, despidió a su tecnico Carlos Corberán tras la derrota ante Sevilla y aunque de la mano del interino Óscar Sánchez ganó su primer partido de la temporada hace unas horas, tan solo tiene un punto más (y un partido más) que los equipos en la quema.