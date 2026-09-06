Barcelona rozó la perfección en la goleada ante Valencia

Redacción FOX Deportes

Hansi Flick afirmó que Barcelona jugó un partido “casi perfecto” este domingo en Mestalla, donde goleó 5-0 a Valencia para situarse como líder en solitario de La Liga.

“Estoy contento. Hemos jugado un gran partido, casi perfecto. Hemos tenido el control, hemos dominado… Eso es lo que quiero del equipo: control del juego, crear espacios y, si es posible marcar, lo intentamos. Ha sido un partido fantástico”, expresó en rueda de prensa.

“Nada es perfecto, siempre puedes mejorar. Si fuera perfecto, dejaríamos de trabajar. Siempre queremos hacerlo mejor”, agregó Flick.

El técnico también habló sobre la gestión del partido con una ventaja amplia: “No sé si es necesario con un 0-5 seguir atacando siempre, quiero controlar más ciertas situaciones”.

Flick también reconoció la necesidad de contar con un ‘9’, aunque destacó las alternativas ofensivas de su plantilla: “Tenemos mucha calidad en ataque, en el centro del campo, todo el mundo puede marcar goles”.