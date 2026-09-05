Barcelona goleó a Valencia y tomó el liderato de La Liga

Oscar Sandoval

Barcelona goleó 5-0 a Valencia para conseguir su cuarta victoria consecutiva de la temporada y apoderarse del primer lugar de La Liga, con tres puntos de ventaja sobre Real Madrid.

El campeón es superior a Valencia y el resultado de hoy no dejó dudas, un equipo es candidato al título, el otro está a la deriva y la diferencia se empezó a notar casi de inmediato.

El conjunto azulgrana se adelantó a los seis minutos con un gol de Lamine Yamal, a quien le anularon otro apenas dos minutos después. Los visitantes se adueñaron del balón, jugaron en campo contrario y aumentaron la ventaja al 22.

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Doblete de asistencias y gol ?️?️⚽️ pic.twitter.com/SMYKcmjogL — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 6, 2026

Fermín López marcó el 2-0 con un disparo colocado dentro del área y confirmó el dominio azulgrana. Barcelona terminó la primera mitad con 76% de posesión, mientras Valencia apenas completó 61 pases.

La defensa volvió a ser un problema para los locales apenas a los cuatro minutos de la segunda mitad y Raphinha aprovechó las facilidades para marcar el 3-0 dejando el partido prácticamente sentenciado.

Barcelona bajó las revoluciones, pero aun así le alcanzó para completar la goleada. Pedri marcó al 79 y Lamine Yamal cerró la cuenta al 84 para dejar al campeón en lo más alto de la tabla después de cuatro jornadas.