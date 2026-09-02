Marc Cucurella recuperado para el debut de Real Madrid en la Champions League

Redacción FOX Deportes

Real Madrid completó la primera sesión de entrenamientos de cara al estreno en la Champions League y el duelo contra Inter, el próximo martes, en el estadio Santiago Bernabéu.

La presencia, a buen ritmo, del lateral Marc Cucurella fue lo más llamativo de la práctica. El defensor tuvo que abandonar el partido contra Betis antes del final y fue sustituido por Álvaro Carreras en los últimos minutos, a causa de unos calambres, con claros síntomas de dolor.

Además, el francés Aurelien Tchouameni, el brasileño Endrick y Thiago Pitarch, de baja durante las pasadas semanas a causa de distintas lesiones, trabajaron este domingo con el grupo, aunque es previsible que todavía no estén en condiciones para el encuentro del martes.

El portugués Bernardo Silva, el turco Arda Guler y el francés Eduardo Camavinga son bajas seguras por sanción. El centrocampista luso fue expulsado como jugador del Manchester City en la eliminatoria contra Real Madrid. Camavinga vio la roja en el duelo de vuelta de cuartos de final frente a Bayern Múnich igual que Guler.

A estas ausencias se une la de Tchouameni que, a pesar de haber vuelto a los entrenamientos, ha estado más de un mes si jugar y su vuelta el martes es precipitada, al igual que la de Thiago Pitarch.