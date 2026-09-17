México, con gran fuerza de ataque en la primera lista de Rafa Márquez

Enrique Gómez

Un total de 30 jugadores apadrinarán a Rafael Márquez en su debut como seleccionador de México.

¿Por qué tantos? La primera Fecha FIFA después del Mundial 2026 constará de tres partidos (Colombia, Perú y Estados Unidos) entre finales de septiembre y principios de octubre, por lo que el Tri determinó iniciar esta nueva etapa con una nómina aún más nutrida a la que se vio en el gran torneo del verano.

¿Novedades? El regreso de dos jugadores de la MLS que parecían olvidados: Hirving Lozano y el naturalizado Germán Berterame, fueron los ‘beneficiados’ por las ausencias de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, los seleccionados que más goles hicieron en la Copa del Mundo que se encuentran lesionados. Además, esta serie de partidos también marcará el retorno de Alex Padilla, suplente en el Athletic Club.

Raúl Jiménez y Julián Quiñones 'abandonarán' a México ¿Qué les pasó a los dos máximos goleadores del Tri en el Mundial 2026?

Aquí la primerísima lista de Rafa Márquez como entrenador de la Selección Mexicana:

Porteros:

- Raúl Rangel (Chivas)

- Oscar García (León)

- Alex Padilla (Athletic de Bilbao)

Defensas:

- Jorge Sánchez (Atlas)

- Diego Campillo (Chivas) *Se integrará después de la Jornada 10*

- Luis Romo (Chivas) *Se integrará después de la Jornada 10*

- Jeremy Márquez (Cruz Azul)

- Israel Reyes (América)

- César Montes (Lokomotiv Moscú)

- Johan Vásquez (Genoa)

- Víctor Guzmán (Rayados)

- Everardo López (Toluca)

- Mateo Chávez (AZ Alkmaar)

- Jesús Gallardo (Toluca)

Mediocampistas:

- Luis Chávez (Dinamo Moscú)

- Obed Vargas (Atlético de Madrid)

- Álvaro Fidalgo (Real Betis)

- Alan Cervantes (América)

- Denzell García (FC Juárez)

- Erik Lira (Cruz Azul)

- Orbelin Pineda (Rayados)

- Gilberto Mora (Tijuana)

- Santiago Sandoval (Chivas) *Se integrará después de la Jornada 10*

Delanteros:

- Roberto Alvarado (Chivas)

- Hirving Lozano (LA Galaxy)

- Santiago Giménez (Porto)

- Hugo Camberos (Chivas) *Se integrará después de la Jornada 10*

- Isaías Violante (América) *Se integrará después de la Jornada 10*

- German Berterame (Inter Miami)

- Armando Gonzalez (Olympiakos)

Los elegidos por Rafa Márquez para defender nuestros colores rumbo al 2030. ??❤️



Estos son los protagonistas del comienzo de esta aventura. ??



? Los detalles: https://t.co/i0BBZlFIyV pic.twitter.com/vhj31JGWC0 — Selección Nacional (@miseleccionmx) September 18, 2026

Los primeros dos partidos ante los sudamericanos son el 26 y 29 de septiembre, mientras que el clásico de CONCACAF es el 3 de octubre.

¿Se le hará justicia a Armando González y a Santiago Giménez tras las pocas oportunidades que tuvieron en el Mundial? Habrá que ver si la formación de Rafa contempla dos centros delanteros, pero sí son los favoritos para ocupar el puesto al ser los dos únicos nueves que tiene el Tri jugando en Europa.